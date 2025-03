"Vlahovic cannoniere vero! Motta adattati e gioca per lui": l'ex Juve punge

" Vlahovic è finito immeritatamente del dimenticatoio ". A difenderlo in questo modo ci ha pensato un ex Juve, un suo connazionale che quando è arrivato nel mondo bianconero nel 2010 sembrava dovesse diventare tra i migliori calciatori del momento. Non ha mantenuto queste aspettative, nonostante gli ottimi primi mesi. Nell'anno dello scudetto vinto con Conte non ha avuto molto spazio ed è stato messo ai margini. Di chi parliamo? Di Milos Krasic , che nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista a Meridian Sport, in cui ha parlato della Vecchia Signora, di Dusan e della gestione di Thiago Motta .

Krasic critica Motta sul caso Vlahovic

"Dusan meriterebbe un ruolo più serio in squadra, soprattutto considerando che sappiamo tutti che tipo di calciatore è. E noto quanto lavori. È impressionante quello che è riuscito a fare a soli 25 anni. Si è ritrovato immeritatamente nel dimenticatoio" - ha spiegato Krasic. Poi ha continuato: "È giovane, lasciatelo continuare a lavorare. Penso che l'allenatore dovrebbe adattarsi un po' al suo stile di gioco. Certo, è necessario rispettare la filosofia del tecnico, ma credo che sarebbe importante per tutta la squadra. È un vero cannoniere! La squadra ha bisogno di giocare per lui, di dargli palloni". Poi ha spiegato: "Non sono in contatto con Dusan. La pressione è un fattore inevitabile in grandi club come la Juventus. Se non giochi due partite al livello previsto, subito si crea un polverone, indipendentemente dalla prestazione ottenuta in precedenza. Devi essere costantemente al massimo livello per dimostrare perché sei stato chiamato, perché hanno speso così tanti soldi per comprarti".