Yildiz, la Champions che balla e quelle voci: ma davvero la Juve può venderlo?

Ma davvero la Juve vende Yildiz ? Le voci circolano con insistenza in questi giorni critici per il raggiungimento del quarto posto. E molti sostengono, che in caso di mancata qualificazione in Champions, Yildiz possa essere ceduto per compensare la perdita economica di rimanere senza coppa . E il ragionamento è perfettamente logico, forse addirittura probabile, perché con cento milioni in meno, uno di quelli che può portarne in cassa almeno 70/80 è proprio il turco. Certo, sarebbe una clamorosa marcia indietro dopo avergli dato la numero dieci e, di fatto, il ruolo di leader del futuro juventino . Peraltro, anche nelle scelte di Thiago Motta , Yildiz è stato sempre premiato, saltando pochissime partite.

Yildiz, sirene Premier e valore di mercato

Ma è indubbio che, nelle ultime settimane, qualcosa non sia funzionato in modo perfetto tra Yildiz e il tecnico (vedi la panchina di Firenze, per esempio...). E nello stesso periodo si è registrato un movimento molto solerte dei genitori di Kenan che stanno cercando un procuratore a cui affidarsi. Due indizi fanno una prova? Non in questo caso, perché non risulta che Yildiz voglia lasciare la Juve o si stia preparando per farlo, ma è indubbio che gossip di mercato e movimenti hanno fatto drizzare le orecchie a molti. Alla fine, le certezze sono che: Yildiz resta motivato a restare alla Juve; al momento ci sono un paio di club di Premier interessati, ma senza un'offerta concreta sul tavolo; per meno di 80 milioni, Giuntoli non si siede nemmeno al tavolo delle trattative.

