Juve, Next Gen e Nazionale: Adzic formato super 

TORINO - Al costo di cadere negli assolutismi più retorici e scontati, è proprio vero che la pazienza e la calma sono la virtù dei forti. Due armi preziose e risolutive, specie per curare i patemi delle ferite più inaspettate. Chiedere a Vasilije Adžić per credere. Il diciottenne Montenegrino è arrivato a Torino lo scorso luglio dal Buducnost Podgorica per 5,3 milioni, suscitando curiosità e aspettative tra i tifosi della Juventus, galvanizzati da una sessione di mercato decisamente più “green” del solito. Adzic ha convinto tutti fin dalle prime sedute di allenamento a cominciare da Motta, scongiurando così l’ipotesi che la sua avventura in bianconero richiedesse prima una stagione di “rodaggio” con la Next Gen. Thiago lo ha portato con sé nel ritiro di Germania, aggregandolo da subito con la prima squadra, ben conscio che le caratteristiche del montenegrino gli sarebbero tornate più che utili in una stagione così densa di impegni come quella che la Juventus, di lì a poco, si sarebbe trovata ad affrontare. Da lì una serie di imprevisti che, di fatto, hanno frenato l’ascesa del gioiello bianconero e costretto il club a ridefinire ogni scenario. Prima l’infortunio al bicipite femorale - che ha costretto Adzic a disertare anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore per le sfide di Nations League - e poi una serie di stop di natura muscolare che lo hanno tenuto lontano dal campo per una ottantina di giorni.