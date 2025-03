Mancini, Tudor e i tre scenari che cambiano il futuro della Juve

Tudor , invece, potrebbe giocarsi le sue carte da qui a fine stagione , nella speranza di convincere dirigenza e proprietà a confermarlo o, nella peggiore delle ipotesi, sfrutterebbe l'opportunità per rilanciarsi . Tudor conosce la Juve, l'ambiente, ha un buon rapporto con i tifosi e ha quel di tipo di pragmatismo per normalizzare la squadra e provare a dare l'assalto al quarto posto. L'opzione del traghettatore è quella più semplice da scegliere : non impegna, consente di dare la scossa alla squadra e poi di prendere la decisione sul futuro con maggiore calma. A uno come Tudor, peraltro, potrebbe essere dato anche il compito di guidare la squadra al Mondiale per club.

Incontri e futuro

E la dirigenza? Si è molto parlato nelle ultime ventiquattro ore dell'incontro con Elkann, incontro che non ha trovato riscontri concreti (c'è chi ha detto che si tratta di un vertice di Gedi che, quindi, vede coinvolto Scanavino; chi ha negato il fatto; chi lo ha ambientato alla Continassa). L'incontro, tuttavia, non è una questione chiave: John Elkann è sempre a stretto contatto con l'amico Scanavino e non ha bisogno di un vertice per essere informato della Juventus. Piuttosto è John, in questo momento, l'uomo che può accelerare o frenare le decisioni: dall'esonero di Motta, alla scelta del sostituto. John sta valutando con attenzione la situazione Juve e anche l'operato della dirigenza. Non una notizia clamorosa (qualsiasi dirigente d'azienda è sempre "sotto l'esame" della proprietà), ma in un periodo di risultati negativi non va sottovalutato. Difficile, comunque, che nei prossimi due giorni vengano prese decisioni definitive. Ci sono tante riflessioni sul tavolo e, soprattutto, c'è la partita contro il Genoa per capire se Motta ha recepito gli ordini ed è riuscito a dare la necessaria sterzata alla squadra.

