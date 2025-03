La Juve e il Parlamento europeo: "Com'è nata l'idea e la presenza di Matuidi"

Da Roma a Bruxelles, è un attimo... Dopo l’annuncio dello scorso luglio, l’eurodeputato di Renew Sandro Gozi ha presentato a Bruxelles insieme alla collega Marie-Pierre Vedrenne la nascita del primo Juventus club europeo. La cerimonia, tenutasi martedì 18 in una sala dell’Eurocamera, ha coinvolto tantissimi appassionati bianconeri. Una giornata speciale e inaspettata, come del resto ha sottolineato lo stesso Gozi: «Abbiamo dovuto cambiare sala perché ci aspettavamo un centinaio di partecipanti e invece a presentarsi sono stati in più di 300. Non solo giovani parlamentari, ma anche tanti ragazzini con le rispettive famiglie: faceva impressione vederli seduti al posto dei deputati con la maglia della Juventus. L’idea - continua Gozi - è nata dalla mia precedente esperienza all’interno dello Juventus Club Giovanni e Umberto Agnelli del parlamento italiano. Quando ho iniziato a lavorare a Bruxelles, diversi colleghi italiani - su tutti Maurizio Paniz - mi hanno esortato a coinvolgere anche gli europarlamentari europei. Ma noi siamo riusciti ad andare persino oltre: d’intesa con la Juventus, abbiamo istituito un club aperto a tutti i residenti in Belgio, che sarà ufficialmente operativo a partire dalla prossima stagione. Per poter essere riconosciuti ufficialmente dalla Juve è richiesto un numero minimo di 30 adesioni, ma noi andremo sicuramente oltre il centinaio. Questo dimostra che, al netto delle difficoltà di questa stagione, la Juventus resta una squadra globale e sostenuta in tutto il mondo».