Fino alla fine? Tutto il contrario: Motta, numeri shock e Juve senza Dna

Juve, in Champions come in campionato

E pure nei ben più motivanti palcoscenici europei, la musica è parsa sostanzialmente la stessa: in Champions la Juve è andata sotto in 5 delle 10 partite disputate, raccogliendo anche lì tre sconfitte, un pareggio e un solo successo, con il Lipsia. Forse la gara più bella dell’era Motta. Il tecnico ora avrà a disposizione poco più di una settimana per tirare fuori dalla squadra quell’orgoglio silente che si nasconde nei cuori dei suoi giocatori. Per ritrovare certezze in vista di un finale di stagione che non ammette più passi falsi o timide passarelle come quella di Firenze. Lo scriviamo e riscriviamo da settimane: c’è una Champions da centrare a tutti i costi. L’unica scialuppa di salvataggio per scongiurare un’altra rivoluzione e - di conseguenza - un altro anno zero. Forse, per uscire dalla crisi, più che intestardirsi nello studiare chissà quale soluzione tattica, forse occorrerebbe rileggersi quelle tre parole tanto care alla Juventus, ripetendole ad alta voce, tutti insieme. Quasi come fossero parte di una filastrocca...