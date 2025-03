Giuntoli, senti Huijsen: "Il Real Madrid, un onore". E De La Fuente lo incorona

Huijsen, dalla Juve all'interesse Real

Dean ha un po' sofferto all'esordio, ha rimediato un cartellino giallo ma ha mostrato tanta personalità e sicurezza. Nonostante la giovane età (19 anni, 20 da compiere a metà aprile) non si è lasciato intimorire dai fischi. Qualità che aveva mostrato anche alla Juventus quando Allegri l'ha mandato in campo contro il Milan a San Siro in una delle sue prime apparizioni in maglia bianconera. In estate la Juve ha deciso di cederlo in Premier League e del suo futuro ha parlato lui stesso: "Real Madrid? È un onore che una squadra così importante sia interessata a me, ma al momento non ci sto pensando. Penso soltanto a finire bene la stagione e quando sarà il momento giusto vedremo. Io continuo a lavorare e restare umile".