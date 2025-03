Juve e lotta al razzismo, nasce 'Again, Never Again'

- In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, larinnova il suo impegno nella lotta al razzismo. Così, dopo la campagna "Never Again", è stata lanciata "Again, Never Again". Il club bianconero si rifiuta di dare spazio al razzismo in qualsiasi forma e sta lavorando attivamente per creare un ambiente più sicuro e inclusivo, un gioco migliore per tifosi e giocatori. La crescita sui social è stata esponenziale, l'ecosistema digitale della Juventus è cresciuto dar su tutte le piattaforme, con un volume di commenti: da marzo dello scorso anno,social attraverso lo strumento di moderazione. "Il vero cambiamento richiede una responsabilità collettiva e noi siamo in prima linea nel promuovere una cultura online di responsabilità, unità e rispetto" il messaggio mandato dalla Juve attraverso una nota ufficiale.