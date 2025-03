Allenatore Juve, Tudor in vantaggio su Mancini: i motivi del sorpasso

Tutto dipende dalla partita contro il Genoa e fin qui siamo d'accordo più o meno tutti. Se la Juve dovesse perdere o anche solo pareggiare male sabato 29 allo stadio, Motta verrebbe esonerato e la Juventus dovrebbe trovarsi un altro allenatore. Finora, però, era il nome di Roberto Mancini quello più caldo per la sostituzione di Motta sulla panchina bianconera. Nelle ultime ore ha ripreso quota fino quasi a superare quello di Mancini, il nome di Igor Tudor . Questo per una ragione legata alle strategie del futuro della Juve. La scelta di Mancini non sarebbe temporale, perché il Mancio non si accontenterebbe di un contratto di pochi mesi, fino a fine stagione, ma vorrebbe un accordo almeno biennale per diventare l'allenatore della Juve con un progetto.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

L'opzione Tudor traghettatore

Tudor, invece, accetterebbe anche di fare da traghettatore e prendersi in carico la Juventus per i prossimi tre o quattro mesi, cercando di conquistarsi la fiducia, ma consapevole che poi potrebbero scegliere un altro per la prossima stagione. Questa soluzione, in questo momento critico, sembra essere più gradita alla proprietà, perché scegliere ora l'allenatore per il futuro è un rischio, date le circostanze e la fretta. Optando per Tudor, la proprietà potrebbe tenersi più libertà di scelta per l'estate (quando saranno liberi anche altri allenatori) e potrebbe tenersi la libertà anche di scelte più drastiche di cambiamento all'interno della società.