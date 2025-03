Osimhen il sogno, Gatti il sacrificio: il mercato Juve parte dall’attacco

TORINO - Ventisei gol e 5 assist in 30 presenze, il biglietto da visita di Victor Osimhen con la maglia del Galatasaray. Non che l’attaccante nigeriano abbia bisogno di certificare la sua prolificità, dal momento che ha trascinato a suon di gol il Napoli nella conquista dello scudetto 2022-23, ma i suoi numeri confermano - anche se in un campionato, come quello turco, meno accattivante - le sue qualità di bomber implacabile. Proprio ciò di cui avrebbe bisogno la Juventus nella prossima stagione per ripartire e riaprire quel ciclo vincente che è venuto meno quest’anno. Osimhen-Juventus, un sogno impossibile che il dt Cristiano Giuntoli spera di poter trasformare in una trattativa . Dopo averlo portato nell’estate 2020 al Napoli, il dirigente toscano accarezza ora l’idea di riaverlo nella sua squadra così da risolvere in un colpo solo i problemi dell’attacco bianconero. Un reparto che sarà rivoluzionato in estate.

Juve: rivoluzione in attacco

A cominciare da Arkadiusz Milik, che ha sì ancora un anno di contratto, ma dopo aver passato l’intera stagione in infermeria, è destinato a lasciare la Juventus. Come, del resto, Dusan Vlahovic, anche lui formalmente legato ai colori bianconeri fino al 2026, ma ormai ai margini del progetto e ai saluti: tramontata l’ipotesi di un prolungamento al ribasso, si cercherà una cessione - e non saranno cifre monstre visto il rendimento stagionale del serbo - per evitare di perdere l’investimento a parametro zero. Terzo centravanti in organico è Randal Kolo Muani, il francese arrivato a gennaio in prestito dal Psg, per il quale il futuro è doppiamente incerto perché legato a Thiago Motta, che lo ha convinto a trasferirsi a Torino, e all’accesso in Champions League: senza Coppa il rinnovo del prestito - o l’eventuale riscatto - sarebbe gravoso sia per la Juventus, priva degli introiti Uefa, sia per il giocatore che non avrebbe una vetrina internazionale. Ma se anche Kolo Muani dovesse essere confermato, non potrebbe giocare da solo. Ecco dunque la caccia al sostituto di DV9, un piano ambizioso che porta a Osimhen, in prestito fino a giugno al Galatasaray con il cartellino di proprietà del Napoli, dove tornerà in estate ma non per restarci.

