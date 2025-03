Tudor alla Juve, mossa per blindare Igor oltre giugno: l’opzione sul contratto

Tudor è il candidato forte per sostituire Motta

Come si è già scritto la Juventus ha all’orizzonte la possibilità di abbracciare due soluzioni differenti: una ad ampio respiro con Mancini, per un progetto non mirato solo a superare l’emergenza e una a respiro corto, proprio per tamponare il problema e riuscire a strappare la quarta posizione: in questo caso il candidato forte è Tudor, con Domenico Tedesco nelle retrovie come eventuale alternativa al croato. In realtà, proprio per convincere Igor, gli verrebbe fatto fi rmare un contratto per solo questa coda di stagione con opzione di rinnovo automatico per un altro anno in caso di conquista proprio del piazzamento con vista sulla Champions League. Intanto Motta è tornato in Portogallo, dalla famiglia, per ricaricare le batterie prima della settimana della verità.