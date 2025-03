Tudor per il rilancio Koop, Mancini col nuovo Jorginho: la Juve del post Motta

Il 433 di Mancini

Si tratterebbe più di un 4-3-3 che del mottiano 4-2-3-1 che spesso si trasforma in un 4-1-4-1. E il Mancio davanti alla difesa non ha mai visto di buon occhio Locatelli, preferendo schierarlo da mezzala: insieme hanno vinto l’Europeo del 2021 con l’attuale capitano della Juventus protagonista assoluto in quel ruolo. Poi ci sono state mancate convocazioni e qualche malumore misto a incomprensione, ma nulla che non possa essere superato guardandosi negli occhi: nel caso in cui Mancini dovesse sedersi sulla panchina bianconera, Locatelli sarebbe un punto fermo, ma da mezzala, come nel Sassuolo e in quella Nazionale campione d’Europa nemmeno troppo tempo fa.