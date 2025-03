Sbravati, il segreto del futuro Juve al vertice: non c'è solo la Next Gen

Juve al vertice nei campionati Under

Non solo la Next Gen in odore di playoff, in casa Juve ci sono tanti motivi per sorridere e riguardano principalmente i ragazzi del settore giovanile. È stato ampiamente promosso il lavoro di Francesco Magnanelli, alla guida della formazione Primavera e alla primissima esperienza da capo allenatore: la sua Under 20 è in piena corsa per la post season e ha mostrato gioco e crescita durante l'annata. Con una nota dolente, che però fa parte del percorso: la Youth League - con i bianconeri eliminati da un abbordabile Trabzonspor - poteva essere gestita e sviluppata meglio. Se i grandi non perderanno il treno Champions, sarà comunque per il prossimo anno, quando si punterà ad avere una squadra ancor più forte e rodata. Merito soprattutto di quanto mostrato dall'Under 17, da quest'estate guidata dal nuovo tecnico Matteo Cioffi. Se nella passata stagione era rimasto l'amaro in bocca per la finale scudetto sfumata, stavolta l'obiettivo è andare oltre e ritrovare il tricolore. Al momento, i piccoli bianconeri sono primissimi in classifica (con oltre 70 reti segnate), e primissimi lo sono pure in Under 16, con una sola sconfitta in 20 partite e il lavoro di mister Grauso che sta dando frutti incredibili.