"Juve, troppi spifferi! Del Piero brutale ma giusto. Motta, così è palese"

È un momento di cruciale importanza per il futuro e l'esito della stagione della Juventus . Così come quello di Thiago Motta alla guida dei bianconeri. L'ultimo mese, ma soprattutto le sconfitte con Fiorentina e Atalanta hanno dato vita a profonde riflessioni tra la dirigenza bianconera sul destino della panchina della Vecchia Signora. Tanti interrogativi si solo alzati da più parti, anche tra ex calciatori juventini. A fare il punto, intervistati da Sky Sport, sono stati Mark Iuliano e Gianluca Zambrotta .

Juve e il futuro di Thiago Motta, parla Iuliano

La stagione bianconera era iniziata nel migliore dei modi, salvo poi prendere una brutta piega. Un percorso che nessuno si aspettava, nemmeno Iuliano: "Assolutamente no, all'inizio della stagione eravamo convinti di ripartire con una grande Juve e trovarsi qui a parlare del futuro dell'allenatore con l'esonero di Motta fa pensare. La società deve fare delle scelte importanti perché per la grandezza del club non può fare due stagioni così". E sulla confusione e il morale dello spogliatoio: "Confusione? Che i calciatori non siano contenti è palese, troppi spifferi sono usciti dallo spogliatoio ed è palese. Per come affronta alcune partite vediamo una squadra svuotata. Il giocatore deve andare in campo e fare quel che gli chiede l'allenatore, poi deve essere chiaro. Va bene il progetto giovani ma non aver messo in campo sin da subito i giocatori sui cui la Juve ha puntato tanto è un errore. E di questi ce ne sono stati tanti. Alcuni giocatori non sono stati trattati al meglio... c'è un elenco talmente lungo".

Ad aver ridimensionato la stagione è stato in particolare l'ultimo mese: "Le ultime prestazioni non sono state soltanto brutte a livello tattico e tecnico, ma anche di anima. Del Piero ha fatto un'analisi brutale ma giusta. Il momento più basso è stato con le tre sostituzioni e l'ingresso dei difensori quando stai perdendo. Il progetto che hai cercato di creare non dà più i suoi frutti. La Juventus deve sempre dominare l'avversario e ultimamente l'ha fatto poco".

