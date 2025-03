Toni pazzo di Kean: “Sarà un top”. Pizarro elogia Fagioli e spiega l’addio Juve

Tutti in campo per il " Pepito Day ", il match d'addio al calcio di Giuseppe Rossi . Da una parte le leggende della Fiorentina , dall'altro i suoi "amici di spogliatoio" più importanti. Tante leggende presenti come Batistuta e altri grandi calciatori che hanno indossato la maglia viola: da Jorgensen a Frey, la lista è lunga. E prima di mettersi gli scarpini e andare a calpestare il terreno di gioco, Pizarro e Toni hanno parlato anche della lotta Champions League della viola e in particolare di due ex Juve: Fagioli e Kean .

Pizarro su Fagioli e la Fiorentina

"Oggi torniamo indietro nel tempo, speriamo di regalare un bello spettacolo. Adoro il coro della Fiesole: 'Il pallone è quello giallo'. Ricordi viola? È stata una sfortuna per la mia Fiorentina essere arrivati per tre volte quarti in classifica, senza però mai andare in in Champions League. La viola quest'anno può farcela, sono tutti lì per il quarto posto e questo rappresenta senza dubbio il sogno della piazza". Poi ha parlato anche del neo acquisto Nicolò Fagioli: "Aveva bisogno di giocare, ha fatto una grandissima partita con la Juve e son contento per lui". Il centrocampista si è integrato subito nello scacchiere di Palladino e ha ritrovato grande fiducia da parte dell'allenatore. Uno stimolo di cui aveva bisogno. E ora ha anche la piazza e le ex leggende dalla sua parte.