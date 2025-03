L’allenatore non si sa, la maglia forse sì: il primo pezzo di Juve 2025/2026

La Juventus è ancora alla ricerca della struttura vincente per il futuro, con Thiago Motta in bilico e la coppia Tudor-Mancini in lotta per giocarsi la panchina . Intanto sui social si inizia a pensare già alla prossima stagione e dopo gli spoiler sulla probabile seconda e terza maglia , ora il profilo social "Lamagliabianconera" ha condiviso anche la possibile prima divisa che indosserà la Vecchia Signora il prossimo anno.

Juve, spoiler prima maglia per la prossima stagione

Premessa: non è nulla di ufficiale, ma uno spoiler che potrebbe avvicinarsi alla maglia che utilizzerà la Juve per la stagione 2025-2026. La maglia dovrebbe presentare delle righe non regolari con alcune più spesse e altre meno larghe e con uno stile molto moderno. In aggiunta dovrebbero esserci anche alcune "striature" sfumate lungo le strisce. Il richiamo al passato dovrebbe avvenire tramite il colore, il rosa, che potrebbe essere presente sia nelle righe sopra le spalle sia nel logo Adidas e nello stemma della squadra. Mentre il retro dovrebbe presentare la prevalenza di un grande quadrato bianco, dove sopra comparirà il nome dei giocatori, e nella parte in basso sempre le strisce sfasate con grandezze irregolari.