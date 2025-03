“Vieni alla Juve" e Mancini piazza un bel cuore: i tifosi si schierano

Resta o non resta, è questo il dilemma, la Juve sta vivendo quasi un dramma shakespeariano con Thiago Motta . La sua panchina è a grosso rischio e tutto dovrebbe essere rimandato al post della sfida contro il Genoa. Intanto i due candidati in pole in caso di esonero sono Tudor e Mancini . Il primo potrebbe accettare anche un contratto da traghettatore con qualche opzione e permetterebbe poi alla società di scegliere il tecnico per il nuovo anno, senza escludere una conferma. Il secondo invece potrebbe volere più garanzie. Intanto sui social i tifosi hanno iniziato a scatenarsi e qualche reazione è arrivata anche dai diretti interessati.

Mancini e il cuore al commento Juve

Il #MottaOut sui social è iniziato a spopolare e dopo gli ultimi risultati la eco si è fatta sempre più grande. Il feeling di inizio stagione tra la tifoseria e il tecnico sembra essersi spezzato e anche i più fiduciosi hanno iniziato a invocare l'esonero o a corteggiare altri tecnici. E un esempio concreto si può notare sotto un post di Mancini. Due settimane fa l'ex ct della Nazionale ha ricordato Bruno Pizzul, dedicandogli un pensiero sui social. Tanti i messaggi di cordoglio, ma dopo qualche giorno ne sono comparsi anche altri che invocano il tecnico a Torino: "Vieni alla Juventus". E a non passare inosservata è stata la reazione del Mancio, con un cuore. Poteva ignorarlo, ma non l'ha fatto. Piccola precisazione, lo fa con tutti. E si possono notare "like" simile anche a commenti del tipo "Come to Galatasaray". Intanto molti supporters della Vecchia Signora lo stanno provando a convincere.