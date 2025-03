Motta, zero empatia e troppi cambi: tutti i perché del fallimento alla Juve

Così si spiegano gli alti e bassi che hanno caratterizzato tutta l’annata, trend ondivago figlio anche della più che tenera età media del gruppo (una scelta ben precisa, però, non un’imposizione). Fino alle ultime tappe, dalla prematura eliminazione in Champions contro il Psv fino a quella persino ridicola per mano dei ragazzi dell’Empoli in Coppa Italia, che hanno portato all’attuale precipitare degli eventi. Alla luce di uno scollamento interno ormai evidente, in qualche modo certificato anche dalle scelte operate da Motta nell’ultimo turno di campionato a Firenze: Gatti e Cambiaso inizialmente in panchina, Yildiz e Vlahovic rimasti a guardare nonostante la necessità di provare a ribaltare la partita . Già, la trasferta al Franchi: un eclatante 0-3 che ha fatto il paio con lo storico 0-4 patito pochi giorni prima, allo Stadium, dall’Atalanta. Quelle che rischiano di essere le ultime due scene del film, più drammatico che romantico, diretto da Thiago Motta a Torino.

Gli altri (rari) esoneri in casa Juve

Non serve una calcolatrice per appurare come l’esonero sia un vezzo piuttosto inusuale nella storia della Juventus. In 128 anni si contano infatti appena 5 allenatori allontanati dalla società, per motivazioni tecniche, a stagione in corso. O giù di lì, perché non è banale districarsi tra casistiche e aneddoti che affondano le radici nel tempo. L’eventuale esonero di Thiago Motta nelle prossime settimane, per certo, segue quelli che hanno avuto loro malgrado protagonisti Puppo nel 1956-1957, Brocic nel 1958-1959, Amaral nel 1963-1964, Carniglia nel 1969-1970 e, unico nell’era moderna, Ferrara nel 2009-2010 rimpiazzato da Zaccheroni. Annuari alla mano, poi, ci sarebbe anche Ranieri nel 2008-2009, sostituito proprio dall’ex difensore centrale nella coda di stagione. Ma “Sir Claudio” è un gran signore, si sa, dunque è d’uopo concedergli il beneficio del dubbio: "Non sono stato mandato via dalla Juve, racconterò la verità quando smetterò di allenare". Tra poco tutto verrà a galla.