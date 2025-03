Yildiz, Vlahovic e Kolo Muani: ecco l'occasione per rompere il digiuno

Yildiz ispirato: ora il gol

Dusan, al netto di una prestazione deludente, sarà confermato al centro dell’attacco della Serbia. Il ct Stojkovic stravede per lui, come dimostrano le dichiarazioni prepartita dell’altro giorno, in cui ha criticato apertamente il trattamento che Motta sta riservando al serbo in bianconero. Ora a Vlahovic spetta ricambiare la fiducia del tecnico: un solo gol potrebbe bastare per mantenere la categoria e scongiurare la retrocessione in Nations League B. Infine, Yildiz, l’unico dei tre ad aver gioito nella gara di andata degli spareggi, con la Turchia che ha superato 3-1 l’Ungheria. Kenan è parso ispirato, ma non è riuscito a mettere lo zampino in nessuno dei tre gol della formazione di Montella. Lui, che non esulta dal derby dello scorso 11 gennaio. Stasera un’altra chance per tornare a brillare in quel di Budapest, la perla del Danubio. Un luogo privilegiato per i sogni…