Da matricola a meteora: ma la Juve può davvero fare a meno di Adzic?

Adzic non può essere una meteora

Sembrò l’inizio di qualcosa d’importante, ma da matricola si è fatto immediatamente meteora, fino alla decisione di riempire di qualità la formazione di Brambilla. "Ma non c’entra niente con questa categoria - aveva raccontato lo stesso allenatore della Next Gen dopo il match con il Benevento -, ha doti importanti e ha bisogno di fare minuti". Da quel pomeriggio di inizio febbraio sono arrivati 2 gol e 2 assist in 7 partite, considerando la nazionale si va su 4 reti in 9 sfide. Passi in avanti evidenti, e naturalmente registrati in zona Continassa, dove l’ex Podgorica è tenuto in grande considerazione, soprattutto per il futuro ma ancora molto meno per il presente. Del resto, di Adzic non è stata mai messa in discussione la bravura tecnica, semmai la tenuta atletica: dall’infortunio al bicipite femorale di inizio anno ai due problemi muscolari a ridosso di ottobre e poi dicembre, per il talentino non è stata un’annata in discesa. Tutt’altro. Nel 2025 l’obiettivo era ritrovare il sorriso calciando un pallone, e ci sta riuscendo. Per il futuro, e per adesso, si accontenterebbe di ritornare da dov’era partito...