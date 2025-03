Tudor, era già Juve: da Pirlo alla carica Vlahovic. E un gesto mai dimenticato

Non ci resta che attendere, no non si tratta di una commedia all'italiana e non c'entra Cristoforo Colombo o l'America. Alla Juventus sono pronti al cambio di rotta e il capitano a guidare la nave non sarà più lo stesso. Motta ha fatto già i bagagli e ha preso la scialuppa, mentre al timone si prepara ad arrivare Tudor. Il compito del croato è uno solo: portare la Vecchia Signora alla riva della Champions League, quindi almeno al quarto posto. Passiamo ora dal mare al campo, di certo per Igor Torino non è un ambiente nuovo: ci ha gioito da giocatore, l'ha rispettata in un momento difficile, l'ha affrontata anche da avversario in panchina, con Pirlo ha assaporato il gusto di guidarla e poi ha elogiato sempre i giocatori.