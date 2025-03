“Avanti con Motta”, “Motta esonerato”: la settimana di fuoco della Juve

TORINO - Domenica 16 marzo, ore 20: si è appena conclusa Fiorentina-Juventus, i bianconeri incassano un pesante 3-0, che arriva a distanza di una settimana dalla figuraccia con l’Atalanta, il dt Giuntoli compare davanti ai microfoni per confermare la fiducia a Thiago Motta . "In questi momenti dobbiamo stare tutti uniti: possiamo uscirne insieme con Motta". Domenica 23 marzo, ore 17: "Motta non è più l’allenatore della Juventus, la squadra è affidata a Igor Tudor" , recita il comunicato ufficiale del club . In sette giorni di riflessioni e confronti tra tecnico, dirigenti e proprietà è via via maturata l’idea del cambiamento. All’indomani del flop al Franchi la dirigenza pensa che, con alcuni correttivi, l’obiettivo di finire tra le prime quattro in classifica, e quindi accedere alla prossima Champions, è ancora nelle corde dell’allenatore italo-brasiliano, tanto più che per questioni economico-fiscali un eventuale esonero sarebbe utile posticiparlo all’ultimo trimestre (aprile-giugno) dell’esercizio.

L'incontro con Elkann

Perciò la sfida contro il Genoa alla ripresa diventa l’ultimo baluardo per Motta: in caso di vittoria allontanerebbe gli spettri, un’altra sconfitta infittirebbe la lista dei sostituti che, nel frattempo, la stessa dirigenza ha cominciato a sondare. Per l’immediato Tudor o Magnanelli, per il futuro Mancini, Pioli, Gasperini e Conte. Motta intanto continua gli allenamenti con chi non è stato convocato in Nazionale, senza tuttavia accogliere i suggerimenti arrivati dalla dirigenza: gli è stato chiesto di dare uno scossone all’ambiente, di normalizzare i rapporti con la squadra e le scelte tecniche per far tornare la fiducia nel gruppo. Niente di tutto questo succede, l’allenatore procede intransigente per la sua strada. Da giovedì le quotazioni di un possibile cambio in panchina salgono dopo l’incontro Giuntoli-Scanavino, il quale il giorno successivo vede John Elkann. Summit di altra natura, in cui però si parla anche di Juventus.

