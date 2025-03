Un po’ Gasperini, un po’ Conte: perché Tudor è l’uomo giusto per la Juve

Difficile, ma soprattutto imprudente ipotizzare che sia un nuovo Conte o che inizi un suo ciclo ( ha un contratto di tre mesi , tanto per dire), ma adesso la Juventus ha bisogno di rimettere ordine nella confusione tattica di Motta , di un allenatore che arrivi dritto nella testa dei giocatori e lo faccia velocemente. Tudor è un gasperiano e un contiano insieme. Considera il Gasp "un innovatore, uno che ha avuto lo stesso impatto di Guardiola, uno che ha avuto intuizioni con dieci anni di anticipo sugli altri". E di Gasperini condivide la filosofia: "Le squadre che non corrono non riescono a vincere, quello è l’aspetto più importante". A Conte aveva scroccato uno stage quando allenava le giovanili dell’Hajduk ed era andato a Vinovo (in macchina ovviamente) per seguire i lavori della Juventus di Antonio.

Juve, il calcio di Igor Tudor

Il calcio di Tudor alla fine vive di queste due influenze. È un calcio di uno contro uno a tuttocampo, ma che ha saputo evolvere nel tempo. Il confronto tra il suo brillante Marsiglia e la sprintosissima Lazio dell’anno scorso evidenzia, per esempio, un cambiamento in difesa, schierata con una più razionale zona. Igor non si incatena ai dogmi, ma capisce il momento. E trasmette velocemente le sue idee, cercando sempre di entrare nella testa dei suoi giocatori, magari in modo ruvido, ma quelli che lo hanno avuto dicono di averne apprezzato la trasparenza. Non ha un carattere morbido e qualcuna delle sue esperienze è finita malino, per i suoi spigoli appuntiti. Tuttavia, se ti trovi in una situazione come quella della Juventus, devi fare due cose: un esame di coscienza sul perché ci sei finito, chiamare uno come Tudor per provare a uscirne.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE