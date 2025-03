Tudor al J Medical, inizia la nuova avventura alla Juve: subito primo allenamento

Juve, arrivo di Tudor al J Medical

Questa mattina Tudor si è presentato al J Medical per le consuete visite mediche, obbligatorie non solo per i calciatori ma anche per lo staff: controlli che si sono conclusi attorno alle ore 11. Il tecnico, apparso molto sorridente, al suo arrivo ha salutato tutti coloro che si erano recati lì per assistere al suo primo giorno del ritorno in bianconero, firmando anche un autografo ad una giovane tifosa prima di entrare all'interno della struttura. Alle ore 14 Tudor condurrà il primo allenamento alla Continassa, dovendo ancora fare a meno di diversi nazionali: oggi il rientro di Nico Gonzalez (espulso con l'Uruguay), ma con l'argentino che non si allenerà. Per lui si tratta della terza esperienza in bianconero: dopo quella da calciatore prima e da vice allenatore di Andrea Pirlo poi, ora il ritorno, stavolta alla guida della prima squadra.