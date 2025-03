Juve, il primo allenamento di Tudor: indicazioni e chi ha lavorato a parte

La settimana in casa Juventus è iniziata con una grande novità. La società ha deciso di cambiare allenatore e così una volta esonerato Thiago Motta, il club è andato deciso su Tudor. Il croato è tornato così in bianconero a distanza di diversi anni: da calciatore ha vinto tanto con la Vecchia Signora e da allenatore ha avuto modo di assaporare l'ambiente quando è stato vice di Pirlo. Ora ha nove giornate per cercare di convincere la società a confermarlo anche in vista della prossima stagione per questo la voglia di dimostrare è doppia per lui, ma al momento l'aspetto fondamentale è quello di entrare nelle prime quattro, ovvero in Champions. Un obiettivo importante per tanti aspetti, soprattutto per il lato economico. Intanto il tecnico croato ha effettuato nella mattina di lunedì le visite mediche e nel pomeriggio ha svolto il primo allenamento.