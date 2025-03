Motta via nel silenzio social dei giocatori Juve: tutti zitti tranne due

Che nello spogliatoio della Juventus qualcosa si fosse rotto tra giocatori e Thiago Motta era evidente e la conferma è arrivata dall'esonero del tecnico nella serata di domenica. Al suo posto è arrivato Tudor , che ha già diretto il primo allenamento , ma a rendere l'addio ancor più amaro per l'allenatore italo-brasiliano è stato un altro aspetto. Sorprendente, ma non troppo per quel che si è visto e sentito nelle ultime settimane in bianconero, soprattutto dopo le sconfitte con Atalanta e Fiorentina. Un silenzio assordante, almeno a livello social, da parte di tutto il gruppo squadra . O quasi.

Motta e i problemi con la squadra

Come detto, epilogo sorprendente ma non così tanto: ad anticipare le ombre la confessione anonima di un giocatore della Juve circa i dubbi e le perplessità su Motta: "Non lo sopporto e non sono l'unico". Dichiarazioni forti che hanno fatto capire l'andamento dello spogliatoio nei confronti del tecnico italo-brasiliano. Mancanza di empatia, problemi con alcuni giocatori e, soprattutto, il (non) rapporto con i senatori della squadra (vedi Danilo): tutte situazioni che Thiago ha pagato a caro prezzo, oltre agli ultimi risultati negativi, compresa l'eliminazione dalla Champions e dalla Coppa Italia.

Per questo è arrivata la scelta del club di non continuare con lui e di chiamare Tudor. "So che ha litigato un po’ con tutti" ha detto Stefano Tacconi nell'intervista a Tuttosport. Un'altra conferma di come i rapporti fossero arrivati ai minimi termini. Proprio per questo motivo il gruppo squadra non ha (almeno non ha ancora) mandato segnali social nei confronti dell'ex tecnico. Tutti tranne due...