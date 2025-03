La scelta sul capitano Juve, Nico alla McKennie e l'intoccabile: svolta Tudor

TORINO - Le prove anti Genoa cominceranno solo tra oggi e domani, quando rientreranno alla spicciolata tutti i nazionali, ma Igor Tudor ha le idee chiare e anche sotto l’aspetto tecnico sarà rivoluzione rispetto al calcio di Thiago Motta. Il croato non è un integralista, tutt’altro: si adatta alle esigenze in base alle caratteristiche dei calciatori, però pretende pressing alto e intensità. La difesa a 3 resta un caposaldo, così come la semplicità nelle scelte: ognuno al suo posto, senza cambi vorticosi né esperimenti continui. Però potrebbe esserci una eccezione e riguarda proprio la linea a 3: c’è la tentazione di provare Locatelli (che sarà confermato capitano anche nel nuovo corso) al centro della retroguardia, per sfruttarne le proprietà di palleggio e la visione da dietro. Una possibilità sulla quale ci sarà modo e tempo di approfondire: nove partite per raggiungere l’obiettivo Champions e poi per arrivare nella miglior condizione possibile al Mondiale per Club.