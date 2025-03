"Conte alla Juve, attenzione. Allegri al Milan? Mi ha detto che..."

La Juve è ripartita da Igor Tudor , ma c'è chi crede che in estate sulla panchina bianconera possa esserci un nuovo avvicendamento. A favore di chi? Di quell' Antonio Conte che ora è in lotta Scudetto col Napoli , ma che per molti sarebbe il profilo ideale per la panchina juventina . A rilanciare l'indiscrezione è stato l'ex allenatore Giovanni Galeone , che ha parlato anche del futuro di un altro ex tecnico bianconero: Massimiliano Allegri .

"Attenzione a Conte-Juve. E Allegri..."

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Galeone ha così parlato del futuro di Conte: "Voi napoletani ve lo volete tenere stretto, ma occhio alla Juventus. Non è detto che il tecnico salentino rimanga a Napoli, anzi. Non scordatevi che ha lasciato Juventus ed Inter nonostante avesse vinto il campionato". Se ancora bisogna capire quale sarà la panchina di Conte il prossimo anno, stessa cosa vale per Allegri, che dopo la conclusione dell'esperienza bianconera di un anno fa non si è ancora seduto nessuna panchina. Ma sulle voci che vorrebbero un suo ritorno al Milan, Galeone, che Allegri lo ha allenato e con cui ha mantenuto un ottimo rapporto negli anni, ammette: "L'ho sentito e mi ha detto che non andrà al Milan: non ha avuto nessun contatto coi rossoneri".

