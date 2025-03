"Lo so che ti manco!": Khedira, i ricordi Juve e la scenetta Allegri

Khedira a tinte Juve

Così Khedira ai microfoni di Dazn: "Se guardo ancora la Serie A? Certo! Quello vissuto a Torino con la Juve è stato uno dei migliori momenti della mia carriera. La vedo in tv ma guardo in generale la Serie A: mi piace l’Inter, ma anche l’Atalanta di Gasperini che ha grande intensità, mi piace tanto il calcio italiano. Centrocampisti? C’è Barella: non è un giovane, ha esperienza, mi piace anche Hakan Calhanoglu. L’Inter secondo me in questo momento è la più forte, ora deve sfidare il Bayern Monaco in Champions, saranno due partite durissime. Come la vedo? Pari pari: il Bayern gioca bene con Kompany, ha giocatori di livello altissimo. Ma anche l’Inter: ha subìto solo due gol fino ad ora in Champions, la difesa dell’Inter è forte. La Juve in Champions? Vediamo e speriamo, resta un club grandissimo".