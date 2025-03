“Talenti Next Gen svenduti, Motta presuntuoso. È crollata l’ideologia Juve”

Il fallimento di Motta

E proprio sul tecnico italo-brasiliano ha specificato quali sono stati, secondo lui, gli errori: "Il suo fallimento che è abbastanza sotto gli occhi di tutti, per colpe sue e non, è anche il crollo di questa ideologia. La Juventus prende Tudor, allenatore concettualmente diverso da Motta, e sconfessa quanto fatto fino a ora. L'ideeologia del possesso palla e portare avanti le cose si è scontrata con la realtà, non si è incarnata nella storia della Juve nel giusto modo. Perché la Juve è sempre stata con un suo dna e quell'idea andava adattata al sistema Juventus e non la Juve ad adattarsi, non funziona così. Per questo che le ideologie spesso sono pericolose perché hanno la presunzione di modificare la storia. C'è da farsi molte domande. Gli errori di Motta. Thiago ha avuto un atteggiamento estremamente presuntuoso, molto ideologico. Era convinto che le sue idee potessero venire prima di tutto. Ha fatto delle dichiarazioni che rimarranno: vincere non è un'ossesione, sono io l'uomo giusto ed è andato in contrasto con la realtà del suo spogliatoio perché è evidente che qualcosa è successo dopo la partita con la Fiorentina in questi 7 giorni. I giocatori non c'erano e così lo stesso Motta. Dopo la Fiorentina Giuntoli è andato davanti alle telecamere confermando che Thiago fosse l'uomo giusto. Ha difeso la propria ideologia che era già crollata. Motta ha messo la squadra al servizio di sé stesso. Non ha mai scelto un capitano, perché lo era lui. Ha continuato a far ruotare i giocatori in posizioni che non era la loro. Ha anteposto l'idea alla realtà. Il calcio ha dimostrato che le ideologie non possono funzionare perché è un mondo che cambia velocemente. Quello che è valido oggi non può essere valido domani. Non è mai stato così Ci può essere un'idea tattica ma non può essere ideologica e va adattata a quello che hai. Un esempio chiaro è Conte. Tatticamente ha le idee chiare però le adatta, non è ideologico. Questo è molto diverso. Di errori alla Juve, però, ne sono stati fatti tanti altri..."