Juventus Official Fan Club, continua la crescita: i dati

TORINO - La famiglia bianconera si allarga sempre di più. I numeri della stagione 2024/25 confermano una crescita costante dei Juventus Official Fan Club (JOFC) , testimoniando una passione che non conosce limiti geografici. Nel confronto tra le ultime due stagioni, il numero totale di JOFC è passato da 539 a 553 , registrando un aumento di 14 club. Un segnale inequivocabile dell’amore per la Juventus che continua a diffondersi in tutto il mondo.

Crescita, le aree

Il coinvolgimento internazionale assume contorni sempre più globali: basti pensare che esiste un JOFC in ben 54 paesi nel Mondo, con record per la Cina (20): tra le sedi più particolari, e spesso lontane, dei nostri JOFC figurano Armenia, Australia, Camerun, Costa Rica, Papua Nuova Guinea, Repubblica Dominicana, Sierra Leone… e negli USA perfino Honolulu è bianconera! Luoghi che, a migliaia di chilometri di distanza, vibrano all’unisono con l’Allianz Stadium a ogni partita.

Italia : da 409 a 419 JOFC. Spicca, in particolare, il primato solitario della Sicilia, con ben 51 Club, seguita da Lombardia con 49 e Piemonte con 40. La Lombardia è sul gradino più alto del podio per tifosi affiliati, quasi 18 mila, davanti a Puglia e Piemonte.

: da 409 a 419 JOFC. Spicca, in particolare, il primato solitario della Sicilia, con ben 51 Club, seguita da Lombardia con 49 e Piemonte con 40. La Lombardia è sul gradino più alto del podio per tifosi affiliati, quasi 18 mila, davanti a Puglia e Piemonte. Europa : da 59 a 63 JOFC

: da 59 a 63 JOFC Extra UE: da 130 a 134 JOFC

Tesserati, è record!

L’entusiasmo bianconero non si manifesta solo attraverso la crescita dei club, ma anche nell’aumento notevole dei soci. Per la stagione 2024/25, il numero di iscritti ha sfiorato quota 138 mila, un record assoluto nella storia dei JOFC, in netta crescita rispetto ai 112 mila della scorsa stagione. I Juventus Official Fan Club sono il cuore pulsante della tifoseria bianconera e il loro continuo sviluppo dimostra come l’amore per la Juve sia più forte che mai.

