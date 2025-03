Vlahovic, con Tudor alla Juve cambia tutto! Dusan già a Torino ad allenarsi  

TORINO - La Serbia ha vinto il suo spareggio di Nations League per restare in Lega A grazie al successo casalingo per 2-0 contro l'Austria con Dusan Vlahovic protagonista. L'attaccante della Juventus si è visto annullare un gol dal Var ma poi ha messo il sigillo per il successo della sua Nazionale. Vlahovic è già rientrato a Torino per preparsi alla sfida di sabato (ore 18) contro il Genoa.