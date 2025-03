"Con Motta Vlahovic ai margini, ora Tudor cambia: Juve a due punte"

"Tudor ha sempre avuto stima di Vlahovic, è risaputo, ma io farei un discorso un po' più in generale. Vale per Vlahovic come tanti altri giocatori, in questa Juventus che, secondo me, è una Juventus sulla carta forte, perché ha qualità in tutte le zone del campo, purtroppo insomma non si è mai espressa con quelli che sono i suoi valori reali". Lo ha detto Nicola Amoruso a Sky Sport. L'ex attaccante della Juventus si è soffermato su Dusan Vlahovic, dichiarando: "Igor punta su Vlahovic, secondo me, facendolo giocare anche in coppia con Kolo Muani. Sono due giocatori complementari. Poi sta a Vlahovic dare un segnale forte".