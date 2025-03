Tudor, la conferenza di presentazione dell'allenatore Juve: quando parla

Dopo l'ufficialità della firma di Igor Tudor con la Juventus , il nuovo allenatore ha già iniziato a lavorare con la squadra per preparare il primo impegno contro il Genoa . Una partita fondamentale per la corsa al quarto posto, con l'obiettivo di scavalcare il Bologna che ha attualmente un punto di vantaggio sui bianconeri. Prima del suo esordio da allenatore con la Juventus all' Allianz Stadium , il croato verrà ufficialmente presentato dal club in conferenza stampa.

Juve-Tudor, fissata la prima conferenza

La Juventus ha comunicato i dettagli della presentazione di Igor Tudor come nuovo allenatore bianconero. L'ex difensore croato parlerà per la prima volta alla stampa giovedì 27 marzo alle ore 12 dall'Allianz Stadium di Torino. Un evento che, oltre a fungere da presentazione, rappresenterà anche la conferenza in vista della gara d'esordio contro il Genoa, in programma sabato 29 marzo alle 18. Ancora da capire se sarà accompagnato anche da alcune figure dirigenziali come quella di Cristiano Giuntoli.