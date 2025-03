Koopmeiners, che schiaffo a Motta! “Quante cose positive questa settimana”

"Tante le cose positive da prendere di questa settimana". È il messaggio pubblicato da Teun Koopmeiners sui propri profili social, con cui il centrocampista della Juventus ha accompagnato l'immagine che lo ritrae con la maglia della nazionale olandese, reduce dalla doppia sfida con la Spagna valida per l'accesso in semifinale di Nations League. Dopo il 2-2 dell'andata, l'Oranje di Ronald Koeman si è arresa ai calci di rigore dopo il 3-3 al termine dei supplementari. L'ex Atalanta è entrato in campo dopo i tempi regolamentari, presentandosi poi sul dischetto per il tiro che ha superato Unai Simon. Il bianconero ha dunque giocato 10 minuti complessivi nella sfida di ritorno, al termine dei quali ha dovuto dire addio alla competizione. Eppure, il messaggio condiviso in rete riporta solo il bicchiere mezzo pieno. Sarà per questo che tanti degli utenti che sono intervenuti nei commenti, non hanno potuto fare a meno di notare come tra le cose accadute nel corso della settimana calcistica ci sia l'esonero di Thiago Motta, che dopo aver ulteriormente compromesso la corsa alla Champions con la doppia disfatta contro Atalanta e Fiorentina - ultimo degli obiettivi minimi rimasti - è stato sostituito da Igor Tudor. Ma c'è di più, ad avallare le insinuazioni dei tifosi, ci sono i like di alcuni suoi compagni di squadra: tra cui Dusan Vlahovic.