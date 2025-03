Juve, cura Tudor: l'attacco può rinascere, i precedenti Simeone e Sanchez

La sosta per le nazionali ha consegnato alla Juventus quel ribaltone che era nell'aria, ma faticava a concretizzarsi. Fuori Thiago Motta, dentro Igor Tudor . Carisma, grinta e, sopratutto, dna bianconero per tentare l'assalto al quarto posto in classifica. Tutto ciò passa da un "grande malato": l' attacco della Vecchia Signora. Un Vlahovic spuntato e spaesato ( sul quale sicuramente punterà forte il nuovo tenico ), Kolo Muani in piena crisi dopo l'impatto devastante a febbraio. L'esperienza del mister croato tra Marsiglia , Hellas Verona e Lazio racconta proprio di un allenatore capace di rivitalizzare i suoi centravanti e gli esempi sono lampanti, su tutti Simeone e Alexis Sanchez .

Tudor e il "tocco magico" sugli attaccanti: il precedente con Simeone

Prima di ritagliarsi un ruolo importante dalla panchina nel Napoli campione d’Italia 2023, Giovanni Simeone ha vissuto la sua miglior stagione a livello realizzato proprio con Igor Tudor al Verona. Nel 2021/22 il cholito ha infatti realizzato ben 17 reti in Serie A con anche sei assist. Un rendimento che non aveva mai avuto in carriera nemmeno nelle annate più brillanti con Genoa e Fiorentina e che gli ha permesso di trasferirsi alla corte di Luciano Spalletti la stagione successiva per circa 18 milioni di euro bonus compresi.

Sanchez, seconda giovinezza al Marsiglia: ecco l'effetto Tudor

Tra i grandi rilanci spicca, senza ombra di dubbio, quello di Alexis Sanchez al Marsiglia. Reduce da una stagione da comprimario all'Inter con 9 reti nel 2021/22, il Niño Maravilla si trasferisce in Francia l'estate successiva. Qui vive una vera e propria seconda giovinezza, con ben 18 reti e tre assist messi a referto in 44 presenze tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League. Un'annata chiusa da capocannoniere in un Marsiglia arrivato al terzo posto in campionato alle spalle di Psg e Lens. La speranza della Juve è che questo impatto si possa ripetere anche in bianconero, con il croato chiamato a svoltare la parte finale di stagione del reparto offensivo composto da Vlahovic e Kolo Muani. Delle prestazioni e dei gol da ritrovare che potrebbero passare anche dal 3-4-2-1 tanto caro all'allenatore croato e che permetterebbe ai due attaccanti di poter giocare insieme.

