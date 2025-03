"Tudor anima Juve, ricordate Udine? A chi si ispira e com'è davvero"

“Fu fondamentale per me a Spalato perché traduceva tutto quello che dicevo. E amavo i momenti in cui cambiava tono e timbro: è un tipo che sa prendere di petto gli altri e non le manda a dire. Se ha un problema, lo risolve a modo suo, ma non prende in giro nessuno. Si adatta al giocatore che si trova davanti e alla sua personalità” .

Tudor si ispira a qualche allenatore?

“Ha avuto la fortuna di lavorare tanti anni con Marcello Lippi: Igor parlava sempre di quella Juve ed è rimasto legatissimo al club, prima di tutto diventandone un tifoso. E se ha accettato un contratto di pochi mesi pur di tornare a Torino significa che sa che questa è l’occasione della vita” .

Cosa non ha funzionato alla Lazio secondo lei?

“Non lo so, ma Lotito mi chiese di Tudor prima di prenderlo. Ritengo abbia fatto bene anche a Roma, perché in poco tempo lui riesce ad entrare nella testa e nel cuore dei calciatori. Stabilisce subito una buona sintonia col gruppo, perché spiega chiaramente i concetti che ha e trasmette subito la sua mentalità. Anche tatticamente: già 15 anni fa spiegava un esercizio in poche parole, non lasciando spazio ad eventuali dubbi. Non è un caso che abbia fatto sempre bene anche in corsa” .