200 milioni di rimpianti Juve: il 3-5-1-1 che è volato via nell’ultimo anno

Rabiot

In estate ha lasciato la Juventus a parametro zero. Non ha voluto rinnovare il contratto e così ha deciso di tornare in Ligue 1 accettando la corte di De Zerbi e del Marsiglia. In Francia ha continuato a sfornare le prestazioni offerte con la maglia bianconera, soprattutto in zona gol. Ventitrè le presenze tra campionato e coppa nazionale con 6 reti e 3 assist. Un bottino importante per il centrocampista. E la domanda sorge spontanea: non avrebbe fatto comodo alla Juve di quest'anno? Tralasciando i costi sul contratto, ma a livello di carisma ed esperienza probabilmente sì. Il francese ha un valore di mercato di 25 milioni di euro.