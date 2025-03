Thuram, primo compleanno con la Juve. E il post di Marcus sorprende tutti

Khephren Thuram compie 24 anni. Il centrocampista della Juventus festeggia il primo compleanno a Torino, dove è arrivato nel luglio 2024 continuando la "dinastia" iniziata dal padre Lilian. Per lui, la società ha riservato un caloro messaggio di auguri, diffuso anche sui profili social del club: "Primo compleanno in bianconero per Khephren Thuram, il centrocampista francese arrivato a Torino nell’estate 2024 dal Nizza e nato il 26 marzo 2001 - figlio di papà Lilian, che con la Juventus ha giocato 204 partite in carriera. Energia, fisicità e non solo: queste alcune delle caratteristiche che Khephren ha messo in mostra in questi primi mesi in bianconero, in una stagione in cui finora ha raccolto 39 presenze complessive - il quarto con più presenze dell’intera rosa - tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il tutto condito con quattro gol e quattro assist; soltanto due dei tanti dati che raccontano la crescita e il rendimento del centrocampista, pronto anche in futuro a dare il suo contributo e a mettersi a disposizione della squadra. Buon compleanno, Khephren!". Non potevano mancare anche gli auguri in pieno stile Marcus del fratello interista di 4 anni più grande.