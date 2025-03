Juve-Genoa, Rapuano arbitra la prima di Tudor: quel rigore non dato a Lecce

Archiviata la sosta per le nazionali è tempo di guardare avanti e di iniziare a pensare alla prossima giornata di campionato. La Juventus , con il nuovo allenatore Tudor , sta preparando l'atnicipo di sabato contro il Genoa all'Allianz alle ore 18:00 , in attesa di avere tutta la squadra a disposizione dopo i vari impegni con le varie selezioni dei giocatori convocati. Intanto l'AIA ha diramato la lista delle designazioni ufficiali per quanto riguarda gli arbitri della 30a giornata di Serie A . Per quanto riguarda la partita dei bianconeri il direttore di gara scelto è Rapuano che sarà coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Dei Giudici , Ayroldi il quarto uomo. Nella sala Var di Lissone ci saranno Aureliano e Meraviglia come Avar. Non è la prima volte che il fischietto di Rimini dirige la Juve e l'altro precedente non è stato molto positivo.

Rapuano-Juve, i precedenti in Serie A

Per Antonio Rapuano, quella contro il Genoa, sarà la settima partita in cui si troverà ad arbitrare la Juventus. Il totale dei precedenti vede tanti risultati positivi per i bianconeri con un biilancio di 4 vittorie, una sconfitta (a Sassuolo nella 30a giornata di campionato del 2023) e un pari, quello in stagione contro il Lecce nella gara disputata al Via del Mare. Una sfida particolare quella in terra pugliese perché c'è anche un precedente non troppo favorevole, oltre al risultato, perché durante la partita il direttore di gara, e il Var, non hanno fischiato un rigore alla Juve per un tocco di mano, abbastanza netto, di Gaspar.