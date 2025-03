Juve e Bonansea, la storia continua: "Mi inorgoglisce tantissimo"

Juve Women, Bonansea rinnova: le sue parole

A margine della firma del prolungamento, Bonansea ha espresso tutta la sua soddisfazione e gratitudine: "Nella mia carriera il periodo più lungo in cui sono stata in un club coincide con otto stagioni e di conseguenza questo rinnovo di contratto, che mi porterà nella nona, ha qualcosa di veramente diverso dagli altri prolungamenti perché mi porterà all’esperienza più duratura legata a una sola squadra - aggiunge Bonansea -. Sinceramente non mi sembrano passati così tanti anni, ci sono stati molti cambiamenti e quindi non ho la sensazione che sia trascorso realmente così tanto tempo". Sulla stagione in corso, dove ha tagliato il traguardo delle 200 presenze con la maglia bianconera: "Sono molto soddisfatta, abbiamo creato un bel gruppo e finora abbiamo disputato un ottimo campionato, ma la parte più bella arriverà adesso. Durante la scorsa stagione ho affrontato per la prima volta un periodo meno positivo a livello individuale, c’era qualcosa che mi mancava, ma sono contenta di averlo superato. Quando ti senti bene, giochi meglio e ti diverti, la vita è più felice e di conseguenza ne beneficia anche il rendimento in campo".

