Trezeguet, l'eroe dei due mondi: dalla Juve al River, ma da presidente!

Prima di scrivere la storia alla Juventus, la carriera di David Trezeguet è partita dall'Argentina (nazione d'origine dei suoi genitori) nel Platense. Poi il Monaco e i dieci anni in bianconero che lo hanno consacrato come una delle prime punte più letali degli anni 2000. Dopo l'addio alla Vecchia Signora e una brevissima parentesi negli Emirati Arabi si è tolto una grandissima soddisfazione, giocando per il River Plate, una delle più grandi squadre del sud-america, ma in quel momento in seconda serie dopo una stagioen catastrofica. Ha contribuito a riportarla tra i grandi con una doppietta contro l'Almirante Brown e 13 gol in 19 partite totali. "Un traguardo più emozionante dell'Europeo conquistato nel 2000", disse poi nel post partita. I Millonarios sono entrati subito nel suo cuore e ora addirittura potrebbe candidarsi alla presidenza del club.