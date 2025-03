Tudor manager Juve, one to one con i nazionali: Koopmeiners, stress test Igor  

Tutti uniti in cerchio per raggiungere l'obiettivo Champions League: Tudor sta cercando di entrare subito in empatia con la squadra per far dimenticare ai suoi ragazzi le pesanti sconfitte contro l'Atalanta e Fiorentina. La Juve deve scuotersi e ritrovare fiducia e per superare il Bologna al quarto posto non può concedersi altri passi falsi, a partire dalla prossima gara contro un Genoa già tranquillo e fuori al momento dalla lotta salvezza .Il neo allenatore della Vecchia Signora vuole partire con una vittoria. Non sono ammesse distrazioni e domani 27 aprile in conferenza stampa avrà anche l'occasione per spiegarlo. E a proposito di parole, ne ha già scambiate tante con i suoi giocatori.