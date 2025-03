Bremer: “Mi dispiace per Motta”. Poi svela cosa gli ha chiesto Tudor e sul rientro...

"Questa stagione è stata un po' sfortunata e ci sono stati tanti infortuni oltre al mio. Mi dispiace per Thiago Motta, è stato un bravo allenatore per me. Come siamo partiti sembrava che avremmo fatto buone cose", ma purtroppo è andata così e mi dispiace molto. Intervistato da Sky Sport, Gleison Bremer, difensore della Juventus ai box dallo scorso ottobre, commenta l'avvicendamento sulla panchina bianconera, con Igor Tudor subentrato all'italo-brasiliano ex Bologna, esonerato.