Tudor-Juve, presentazione in diretta: Giuntoli e Scanavino in conferenza

Dopo aver preso il posto di Thiago Motta durante la sosta per le nazionali, è il momento della presentazione ufficiale di Igor Tudor come nuovo allenatore della Juventus. L'ex difensore croato parlerà per la prima volta dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium, dove è previsto anche il suo esordio con la partita contro il Genoa del prossimo turno di Serie A. Presenti anche l'amministratore delegato Maurizio Scanavino ed il direttore tecnico Cristiano Giuntoli.