Motta a Yildiz: "Ma chi ti credi di essere?". Il retroscena del fallimento

L'addio di Thiago Motta ha un motivo ben preciso e non è soltanto legato agli ultimi risultati perché il tecnico ha pagato anche una gestione dello spogliatoio da rivedere. Da tutti quei giocatori lasciati andare con troppa facilità fino alle ultime situazioni con Danilo in pole o quella legata a Vlahovic, relegato in panchina dopo sei mesi in cui ha tirato il carro da attaccante solitario. Non sono stati gli unici, evidentemente, perché il mancato saluto della squadra al tecnico è stato un altro segnale in questa direzione, soltanto Bremer e Mbangula hanno scritto un messaggio per Thiago. Oltre a questo anche qualche altro spiffero, uscito dalla Continassa, in una presunta confessione di un calciatore ad un amico: "Non lo sopporto, ma nessuno nello spogliatoio". Parole e retroscena forti, come l'ultimo raccontato da Sabatini, giornalista, su Yildiz e non solo.