“Thuram e lo schiaffo, gli esempi Del Piero e Zidane": Tudor, aneddoti Juve

"Leader alla Juve: Del Piero e Zidane..."

Tanti alla Juve hanno fatto capire a Tudor cosa vuol dire essere uno dei leader bianconeri, avendo avuto esempi illustri. Oggi i tempi sono diversi, ma in bianconero il diktat è chiaro, ed è quello di vincere e crescere velocemente: "Qualche giocatore l'ho conosciuto ieri, non posso dire in qualche ora come sono le persone. Chiaro, sono generazioni sono diverse, non di calciatori ma anche di giovani che arrivano. Prima c'era tanta più personalità, ovunque. Però va anche detto che si è intrapresa una strada di cambiamento, quando ci sono tanti giocatori il percorso di crescita di una squadra può rallentare. Alla Juve, non frega a nessuno se sei giovane o vecchio: devi vincere e crescere in fretta. Questo vale per tutti. La Juve fa le cose giuste scegliendo le persone giuste, se si sbagliano le persone non si fa bene. Qua, invece, c'è stata sempre questa forza, a partire dalla gente ai vertici. L'umilità me l'hanno trasmessa, nei 7-8 anni vissuti qui, calciatori come Del Piero, Zidane e Montero. Ricordo bene la cultura della Juve 1990/2000: c'era sempre voglia di vincere, sia il mercoleedì in Champions che la domenica contro squadre meno forti in campionato. E' una cosa che ho provato a trasmettere anche da allenatore".