"Alla Juve 2 scudetti, solo la droga mi ha tolto il Pallone d'Oro": lo ricordate?

"Avrei vinto il Pallone d'Oro"

Mutu ha poi approfondito il discorso: "Tolleranza zero – questa era la politica del Chelsea in materia di droghe. E penso che sia giusto. Ho commesso un errore, ho deviato dal percorso e ne ho pagato il prezzo. Sono stato colto alla sprovvista. Non ero abituato a quella vita. Non ero preparato. Sono arrivato al Chelsea durante un periodo turbolento della mia vita personale e mi sono ritrovato intrappolato in troppe scuse e bugie. Ero troppo giovane e troppo solo" - ha spiegato. L'ex giocatore rumeno ha poi analizzato anche le conseguenze di quella scelta: "Ci ho riflettuto molto e credo che per più di una stagione, fossi tra i migliori giocatori del mondo, quindi avrei potuto vincere il Pallone d'Oro facilmente. Ma cattive decisioni me lo hanno impedito. Cerco di non tormentarmi per questo" - ha detto l'ex Juve, che certamente ha ancora qualche rimpianto.