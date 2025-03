"Deluso dalla Juventus e da Motta: mi fa pena. Io lo avrei tenuto"

L'addio di Motta dal Bologna e l'esonero Juve

"Non mi è piaciuto come Thiago Motta ci ha lasciati, perché ha deciso lui di andare via, voglio sottolinearlo. Non siamo stati noi a cambiarlo: io avrei continuato. Se mi è dispiaciuto il suo addio? Certo, io ci metto passione. Non ho apprezzato il modo in cui è arrivato, sia da parte sua sia da parte della Juventus, mi hanno deluso. Questa è la vita, andiamo avanti. Per fortuna però abbiamo trovato Italiano che incarna i valori che volevamo" - ha spiegato il patron del Bologna, Joey Saputo, al canale canadese “OmniNews”. Poi ha continuato: "Se mi stupisce l’esonero dalla Vecchia Signora? Non sono nella Juve e quindi non so cosa sia potuto accadere nello spogliatoio: mi dispiace umanamente per lui come persona perché so che lavora fortissimo e ci tiene, mi fa pena, ma quando prendi la responsabilità di una squadra come la Juve che ha speso tanti soldi per vincere il campionato e non per essere solo al quarto posto o la lotta Champions... Mi spiace per lui, anche se mi ha lasciato come mi ha lasciato".