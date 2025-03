Tudor, dna ed emozioni Juve: scossa alla squadra, esame Genoa, fattore Stadium

TORINO - Così, duro, da non avere paura dei suoi sentimenti. Così juventino da ammorbidire il tono, duro, della voce, quando ricorda i primi momenti da ventenne nello spogliatoio dei mostri sacri: Del Piero e Zidane, per citarne due a casaccio. Sì, si respira un’altra aria alla Continassa dove ieri, con la conferenza di presentazione di Igor Tudor, è andato in scena un appuntamento ad altissimo tasso di juventinità. Un altro mondo rispetto alle performance di Thiago Motta, arrivato da Bologna con l’aplomb dell’ingegnere, freddo nelle dichiarazioni e gelido in tutti i suoi nove mesi rispetto alla storia ultracentenaria della Juventus. Al punto da riuscire a dire pubblicamente che non era ossessionato dall’idea di vincere alla vigilia del primo trofeo che poteva conquistare in bianconero: correva il gennaio di quest’anno, in quel di Riad, prima della semifinale di Supercoppa Italiana con il Milan. Motta perse contro una squadra appena rimessa in ordine da Conceiçao, che invece aveva molta più voglia di vincere e infatti alzò pure il trofeo al cielo. Certo, non si vince con le parole, con le dichiarazioni o le sceneggiate, lo ha rimarcato peraltro lo stesso Tudor. Non serve mettersi in scia alla retorica, però viaggiare contromano è sempre pericoloso: Motta, ovviamente non solo per quello, ha perso il posto. Un rischio che non correrà questo gigantesco croato dall’italiano fluido e l’attitudine a scandire le parole guardando diritto negli occhi di chi ha di fronte. Difficile, così, poi, rivendicare l’equivoco o che non si aveva capito...